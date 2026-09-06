El fichaje de Anis Hadj Moussa, de momento, se cae: el Ittihad Club no puede cumplir con la exigencia

El traspaso de Anis Hadj Moussa al Ittihad Club se ha caído en el último momento. El club saudí no puede cumplir con el aval bancario exigido por el Feyenoord, informan Ben Jacobs y Feyenoord Transfermarkt. Por ello, la operación queda por ahora en suspenso.

Antes, este domingo, el cambio de Hadj Moussa a Arabia Saudí parecía precisamente cercano. Feyenoord e Ittihad Club habían alcanzado un acuerdo verbal y solo estaban a la espera de los últimos trámites. El aval bancario resulta ahora ser el obstáculo.

El Feyenoord quería garantías financieras antes de dar definitivamente luz verde al millonario traspaso. Según las informaciones más recientes, Ittihad Club se niega a ofrecer esa garantía. Por ello no habrá reconocimiento médico y Hadj Moussa no se marchará a Riad.

En el traspaso estaban en juego cantidades enormes. Feyenoord Transfermarkt informó anteriormente de que el Feyenoord podía recibir hasta 44 millones de euros, incluidos bonus. Rijnmond habló de una cantidad fija de traspaso de cuarenta millones de euros, que podía ascender a 42 millones de euros mediante bonus.

Con ambas cantidades, Hadj Moussa se habría convertido en la venta más cara de la historia del Feyenoord. Eso no ocurrirá por la caída de este traspaso.

El mercado de fichajes en Arabia Saudí sigue abierto, por lo que Ittihad Club aún podía presentar una nueva oferta a los de Róterdam. Hadj Moussa, debido a los problemas relacionados con el traspaso, ya no entró en la convocatoria contra el NEC (1-3) y parece haber disputado su último partido con el Feyenoord.

Por ahora, un traspaso al Ittihad Club no está sobre la mesa por los problemas con el aval bancario.