La operación del traspaso de Julián Álvarez al Barcelona ha entrado en terreno desconocido, con la llegada del 1 de agosto sin haberse alcanzado un acuerdo, después de que el club catalán trabajara para cerrar el fichaje antes de comenzar el mes, lo que despierta dudas sobre el destino de la oferta que representaba la mayor apuesta ofensiva del equipo durante el verano.

Según el diario español Sport, el Barcelona no fijó en ningún momento una fecha límite oficial para su oferta por Julián Álvarez, pero el club siempre trabajó sobre la base de cerrar la operación antes de comenzar agosto, y una vez superada esa fecha no oficial sin acuerdo, la pregunta más destacada sigue siendo si la oferta catalana ha sido retirada o si continúa vigente, con lo que el fichaje que parecía la mayor apuesta ofensiva del verano queda en el aire.

Una fecha límite sin confirmar

El Barcelona nunca estableció, por escrito ni de forma pública, un plazo definitivo para el fichaje, pero existía una hoja de ruta interna, ya que la dirección deportiva quería cerrar la operación antes de agosto, para evitar que el culebrón se prolongara durante toda la pretemporada y permitir la posibilidad de reorientar el presupuesto si este intento se cerraba.

Y con el mes ya iniciado y sin la llegada de la respuesta esperada, la incertidumbre se mantiene sobre si la oferta sigue en la mesa o si el club considera que su validez ha caducado.

Todos los indicios confirman que el margen de maniobra en las negociaciones se ha estrechado, aunque el club no ha anunciado oficialmente el cierre de la puerta al fichaje.

La postura del jugador

El delantero definió su postura en la fase decisiva de las negociaciones, después de que el jugador diera un paso, ya que Julián Álvarez ofreció la señal que en el Barcelona se interpretó como una prueba de la posibilidad de completar la operación y de la existencia de un deseo de escuchar el proyecto del club catalán.

Esta disposición mantuvo viva la esperanza dentro de las oficinas del club durante semanas, y reforzó la idea de que el acuerdo estaba más cerca de lo que reflejaban las cifras.

Pero la postura del jugador por sí sola no basta cuando la distancia económica y temporal entre ambos clubes sigue siendo grande, y cuando la parte vendedora no acompaña ese paso.

La firmeza del Atlético de Madrid

La firmeza del Atlético de Madrid aumentó la dificultad de la situación ante el plazo que el Barcelona se había fijado a sí mismo, ya que el club madrileño no ofreció facilidad alguna en ningún momento, pues no rebajó sus exigencias, ni mostró disposición a acelerar la salida de un jugador que considera perjudicial para sus intereses en esta fase del mercado de fichajes.

El Atlético de Madrid se mantuvo firme en su postura, consciente de que el jugador representa uno de sus elementos más importantes, y de que permitir su salida en una etapa avanzada del verano obligaría al club a buscar un sustituto de nivel garantizado, con el tiempo apremiando.

Y este tira y afloja, que se prolonga desde hace semanas, ha impuesto su ritmo a toda la trayectoria del fichaje.