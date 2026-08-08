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Saudi Arabia v United States - Gold Cup 2025Getty Images Sport

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El fichaje de Al Oqaidi enciende el mercado: Al Fateh golpea al Al Nassr con dos sorpresas inesperadas

Fichajes
Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
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1ª División
N. Alaqidi
Arabia Saudita

¿Abandonará el guardameta saudí el «Al Alami»?

El club Al-Fateh decidió asestar dos golpes a su homólogo Al-Nassr, en el marco de las negociaciones que mantienen ambos por el traspaso del portero internacional Nawaf Al-Aqidi durante el actual periodo de fichajes veraniego.

Diversos informes periodísticos habían confirmado la aceptación de Al-Nassr de vender a su portero Nawaf Al-Aqidi al Al-Fateh en el mercado veraniego en curso, a cambio de una suma económica, además de incorporar a su portero saudí Abdulhadi Al-Alwan y a su lateral derecho Saeed Baatiah.

Sin embargo, el diario saudí "Al-Jazirah" confirmó este miércoles que las negociaciones se han ralentizado de forma considerable durante las últimas horas, lo que provocó el enfado del club Al-Fateh.

El diario aclaró, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que el Al-Fateh está pensando en dar marcha atrás en la incorporación de Al-Aqidi, mientras busca fichar a un nuevo portero extranjero antes del cierre del actual mercado de fichajes veraniego.

La retirada del Al-Fateh en el fichaje de Al-Aqidi supondría un duro golpe para Al-Nassr, sobre todo porque este rechazó renovar el contrato del portero saudí, que finaliza al término de la próxima temporada, lo que le brinda la oportunidad de marcharse de forma gratuita dentro de un año.

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El Al-Fateh no se detuvo aquí, ya que también está pensando en aceptar la venta de su lateral derecho Saeed Baatiah al club Al-Qadisiyah, en lugar de incluirlo en la operación de Al-Aqidi, en caso de que se decida no completarla.

Ese paso supondría otro golpe para el club Al-Nassr, que busca fichar a un nuevo lateral derecho durante el actual periodo de fichajes veraniego.

Se espera que las próximas horas aporten más claridad sobre el destino de la operación de Al-Aqidi, sobre todo porque el portero saudí busca disponer de más minutos de juego durante la próxima temporada.

Al-Aqidi (26 años) es considerado uno de los canteranos del club Al-Nassr, ya que fue promovido al primer equipo en 2019, pero no logró asegurarse un puesto de titular, por lo que salió cedido al Al-Taee en 2022 y, después, al Al-Fateh en 2025.

Y aunque comenzó la pasada temporada como titular bajo los palos de Al-Nassr, volvió a quedar relegado al banquillo debido a algunos errores que cometió a mitad de temporada, especialmente durante los enfrentamientos ante Al-Qadisiyah y Al-Hilal en la Liga Roshn.

Asimismo, el joven portero perdió su puesto de titular en la selección de Arabia Saudí, tras los errores que cometió durante el enfrentamiento amistoso ante la selección de Egipto, el pasado marzo, por lo que el veterano Mohammed Al-Owais defenderá la portería de Arabia Saudí en el Mundial 2026 en su lugar.

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