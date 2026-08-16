El fichaje de 60 millones: el Real Madrid se adelanta al Barcelona y al Atlético

Los clubes del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid han entrado en una carrera común por fichar al joven neerlandés Kees Smit, centrocampista del Alkmaar, en medio del creciente interés por sus servicios por parte de los grandes clubes de LaLiga, según informaron reportes de prensa españoles.

El diario español As reveló que los tres clubes siguen de cerca la evolución del futuro de Smit, de 20 años, quien ya es considerado uno de los talentos emergentes más destacados en la posición de centrocampista del continente europeo, mientras que el Real Madrid parece el más decidido a moverse para incorporarlo durante el actual periodo de fichajes.

El Real Madrid busca un nuevo refuerzo para su centro del campo, en un momento en el que Smit goza de una gran valoración dentro del club blanco, mientras que el Barcelona y el Atlético de Madrid ven en el jugador un proyecto de inversión sobre el que se puede construir a medio y largo plazo.

El interés de los tres clubes españoles en Smit llega en medio del gran nivel del jugador con el Alkmaar, tras haber logrado llamar la atención gracias a sus cualidades técnicas y a su capacidad para generar juego y controlar el ritmo de los partidos, lo que lo ha convertido en un objetivo cada vez más atractivo para los grandes clubes de Europa.

Según los reportes, el Alkmaar fijó el valor del jugador en unos 60 millones de euros, una cifra que se considera negociable en comparación con los altos valores que se registran en el mercado de fichajes este verano, especialmente con la creciente demanda de centrocampistas jóvenes.

Las opciones de que Smit se traslade a alguno de los clubes españoles se ven reforzadas por el hecho de que los intereses del jugador están gestionados por el portugués Jorge Mendes, uno de los agentes de futbolistas más destacados del mundo, quien posee una sólida red de relaciones con los tres clubes, lo que podría desempeñar un papel influyente en la determinación del próximo destino del jugador.

El Real Madrid parece por el momento el que tiene la ventaja en la carrera por fichar a Smit, especialmente con la intención del club de reforzar su medio campo, pero la presencia del Barcelona y el Atlético de Madrid en escena podría convertir la operación en un nuevo enfrentamiento entre los tres grandes del fútbol español por una prometedora joya europea.