El fichaje de 100 millones: una estrella de la Premier League anhela dar el salto al Barcelona

El delantero francés Éli Junior Kroupi, estrella del Bournemouth inglés, anhela jugar en las filas del Barcelona y considera que un traspaso al Camp Nou sería "el sueño de su vida", mostrando gran entusiasmo por una oportunidad que podría representar un punto de inflexión decisivo en su carrera futbolística, en un momento en el que el club catalán se prepara para presentar una oferta oficial que podría alcanzar los 100 millones de euros por su fichaje.

La periodista Helena Condis, de la emisora española Cadena COPE, reveló que Kroupi está muy "entusiasmado" por incorporarse al Barcelona, confirmando que el deseo del jugador de 22 años es claro y evidente, y que sería una valiosa incorporación en caso de que el club catalán presente una oferta oficial al Bournemouth por su fichaje.

Kroupi se centra actualmente en los entrenamientos de pretemporada con su equipo, el Bournemouth, tratando de alcanzar su mejor nivel físico de cara a la nueva temporada, pero no es ajeno a los rumores sobre su traspaso al club catalán, que copan los titulares de la prensa española en los últimos días.

El Barcelona reactivó recientemente su plan alternativo para la posición de delantero centro puro (el número 9), tras el estancamiento de sus negociaciones para fichar al argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid, que sigue siendo la primera opción para suceder al polaco Robert Lewandowski y convertirse en el ariete titular del equipo durante los próximos años.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, había advertido de que la oferta presentada al Atlético de Madrid por Álvarez "no es definitiva" y expirará entre "finales de julio y principios de agosto", lo que ha llevado al director deportivo Deco a comenzar a trabajar para ofrecerle al técnico alemán Hansi Flick una alternativa fiable: Kroupi.

Según el diario catalán Sport, los responsables del Barcelona siguen al delantero francés desde hace tiempo y, pese a que existe un intenso debate en los despachos del club entre quienes creen en su talento y quienes lo consideran "un jugador todavía inmaduro", están dispuestos a gastar alrededor de 100 millones de euros para ficharlo del Bournemouth.

El Bournemouth no facilitará el desprenderse de su joven estrella, especialmente tras las notables actuaciones que ofreció la temporada pasada, pero una cifra tan elevada como esta podría acercar su llegada al Camp Nou, sobre todo con el claro deseo del jugador de marcharse y su fuerte anhelo de jugar en las filas del club catalán.