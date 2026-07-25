El traspaso del guardameta alemán Marc-André ter Stegen del Barcelona al Ajax neerlandés ha entrado en un túnel oscuro, después de que las negociaciones se estancaran de nuevo por diferencias sobre el reparto del salario del jugador, en un giro sorprendente para una operación que parecía cerrada hace unos días.

El diario español "Sport" señaló que las partes implicadas siguen manteniendo posturas inflexibles, ya que lo que parecía un mero trámite se ha convertido en una crisis compleja que ya no es solo económica, sino que se ha extendido a una disputa sobre cómo repartir el salario del portero alemán entre los dos clubes.

La normativa del juego limpio financiero complica el panorama

El Barcelona se niega a dar marcha atrás en su postura debido a las restricciones de la normativa del juego limpio financiero, que limitan su margen de maniobra, mientras que el Ajax no puede dar ningún paso adicional hacia Ter Stegen, lo que ha provocado que las negociaciones vuelvan a detenerse.

Ter Stegen había completado el pasado viernes los trámites de su traspaso al Ajax, tras la aprobación del Barcelona a la operación, pero todo se puso patas arriba en uno de los mayores traspasos del mercado veraniego de LaLiga.

¿Solución cercana o crisis prolongada?

Aunque alcanzar una solución parece improbable por el momento, las fuentes aseguran que las partes implicadas buscan resolver el asunto en los próximos días, mientras el guardameta alemán permanece en el Barcelona a la espera de la evolución de la situación.