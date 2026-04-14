El Feyenoord ya ha visto suficiente y quiere llegar a un acuerdo con el PSV

Según el experto en fichajes Mounir Boualin, el Feyenoord quiere a Joël Drommel. El portero ya no cuenta en el PSV y busca equipo.

El titular, Timon Wellenreuther, tiene contrato hasta 2027, pero varios clubes de la Bundesliga lo siguen y, con solo un año restante, Feyenoord debe decidir si lo renueva o lo traspasa.

«El Feyenoord prepara una lista de porteros y Drommel está en ella», confirma el experto.

«Drommel lo está haciendo muy bien esta temporada en el Sparta». Boualin considera muy probable que el portero dé un paso adelante, ya que en el PSV apenas tendrá minutos de juego.

De momento, el Feyenoord no ha contactado con el PSV, pero su nombre figura en la lista de candidatos.

Se rumorea que el PSV pide cuatro millones de euros, aunque el Feyenoord podría negociar. «El PSV pedirá mucho, porque preferiría no vender a un rival», añade.

Tras la salida de Justin Bijlow, el club de Róterdam fichó a Steven Benda, cedido por el Fulham, por lo que el plantel de porteros del Feyenoord queda conformado por Wellenreuther, Benda y Liam Bossin.