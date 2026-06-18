Según Ajax Showtime, el Feyenoord quiere fichar a Anass Moumane. El joven de 18 años, nacido en Ámsterdam, podría firmar un contrato de tres temporadas en Róterdam.

Aunque tiene contrato en vigor, puede marcharse gratis de su ciudad natal.

Según el periodista Bram Bark, el club de Rotterdam explota esa opción y le ha ofrecido un contrato de tres años.

Aunque su contrato con el Ajax vence en 2027 y otros clubes también lo siguen, el extremo derecho debe elegir.

Aunque podría incorporarse al Jong Ajax, la propuesta del Feyenoord le resulta más atractiva: en De Kuip firmaría por tres años.

«En Ajax hay división sobre su salida y renuncian a incluir cláusula de recompra o porcentaje de reventa», añade Bark.

Llegó al AFC el verano pasado, aunque ya jugó en la cantera del Ajax entre 2015 y 2019.