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«El Feyenoord señala a Sabil Hansen como posible sucesor de su pilar fundamental»

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S. Hansen

El Feyenoord sigue de cerca a Sabil Hansen (20), según el diario danés Tipsbladet. El lateral del Randers FC suena como posible sucesor de Givairo Read.

El club de Róterdam ya prevé la posible marcha de Read, vinculado este año a grandes europeos como Bayern de Múnich y Manchester City.

Si se marcha, Hansen podría sustituirlo en De Kuip. En Dinamarca se le considera un gran talento.

Su contrato con el Randers vence en 2027, por lo que el director deportivo, Søren Pedersen, debería venderlo este verano para obtener beneficio.

Hasta ahora ha jugado 50 partidos oficiales, con un gol y dos asistencias.

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Según Transfermarkt, el joven lateral derecho solo vale 600 000 euros, mientras que Read está valorado en 25 millones.

Por ahora no hay negociaciones entre Feyenoord y Randers, y con Read, Nieuwkoop, Deijl y Lotomba, Van Bronckhorst tiene suficientes laterales derechos.

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