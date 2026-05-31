El Feyenoord se interesa por la revelación sueca: se avecina un traspaso récord

El Feyenoord sigue a Zinedin Smajlovic, defensa central de 22 años del Sandefjord que brilla en la liga noruega.

El central bosnio-sueco, una de las sorpresas de la actual Eliteserien, ha atraído a varios clubes europeos gracias a sus actuaciones.

Según TV 2, el Feyenoord ya contactó al Sandefjord para recabar datos sobre el jugador, interés que también habrían mostrado Celtic y Toulouse.

En Sandefjord ya valoran seriamente su salida este verano. La prensa noruega califica el interés de concreto y anticipa una oferta oficial pronto.

El director deportivo, Matteus Bardsen, evita dar nombres: «No comentamos sobre clubes ni jugadores individuales. Es evidente que hay interés por nuestros jugadores destacados y la Eliteserien gana prestigio. Zinedin es jugador del Sandefjord y ambos nos centramos en eso».

De todos modos, el Sandefjord no tiene que apresurarse: el jugador tiene contrato hasta 2028, lo que otorga al club una posición de fuerza en cualquier negociación.

Se perfila un traspaso récord.

Aunque prevé que no podrá retenerlo, el club busca un traspaso récord: Smajlovic podría convertirse en el jugador más caro de su historia.

El récord actual lo tiene Stefán Ingi Sigurdarson, vendido el invierno pasado al Go Ahead Eagles por unos tres millones de euros.