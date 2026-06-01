«El Feyenoord se impone al Ajax y al PSV y ficha a una gran promesa»

Según FR12, el Feyenoord está cerca de fichar a Ilian Hadidi, centrocampista de 17 años del Standard de Lieja. El club de Róterdam le sigue desde hace tiempo y el acuerdo parece inminente. Como su contrato acaba este verano, podrá incorporarse al De Kuip gratis.

Su nombre ya sonó en la prensa belga esta primavera, cuando se confirmó el interés del club holandés en el joven capitán del Standard de Lieja Sub-18.

Según FR12, el internacional juvenil belga-marroquí es uno de los mayores talentos de la cantera del Standard y la temporada pasada impresionó con sus actuaciones en el centro del campo.

La temporada pasada disputó 18 partidos de liga con el sub-18 del Standard y marcó seis goles, cifra notable para un mediocampista defensivo.

Además, ya ha entrenado con el primer equipo.

Con la sub-17 de Marruecos ha jugado doce partidos y, este año, ayudó a ganar un torneo internacional.

En los últimos meses se ha hablado de un fuerte interés de Ajax, PSV, Borussia Dortmund, Lille, AS Mónaco, Club Brugge y Manchester City.

Por ahora, Feyenoord lleva la delantera y, de ficharlo, lo incorporaría primero al Sub-21.