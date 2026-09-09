El Feyenoord no pudo dar la sorpresa este miércoles ante el FC Barcelona. El conjunto de Róterdam se vio por detrás en el marcador ya en el tercer minuto y acabó perdiendo sin discusión por 5-1 en el Spotify Camp Nou, donde Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus estuvieron acertados de cara a puerta para el equipo local. Sem Steijn salvó el honor neerlandés con el 4-0 en el marcador.

La gran sorpresa en la alineación fue Javi López. El lateral izquierdo fue situado por delante del lateral izquierdo propiamente dicho, Mika Mármol, y sobre el papel ocupó la posición de extremo izquierdo. El entrenador Giovanni van Bronckhorst explicó antes del partido que introdujo un «pequeño matiz» con el cambio de posición del español.

El Feyenoord se vio por detrás en el marcador ya en el tercer minuto. Un balón en profundidad llegó a Yamal, que jugó de inmediato para Raphinha. El brasileño superó a Tsuyoshi Watanabe y, con una sola finta, hizo caer al mismo tiempo a Charles Vanhoutte y Jeremiah St. Juste, antes de dejar también sin opciones a Tjark Ernst: 1-0.

El Feyenoord intentó golpear al contragolpe por momentos y llegó a reclamar un penalti cuando Anis Hadj Moussa cayó dentro del área tras un duelo con João Cancelo y Pau Cubarsí. Sin embargo, el argelino dejó la pierna de forma demasiado consciente, por lo que el árbitro Sven Jablonski desestimó la acción de inmediato y tampoco fue llamado al monitor.

No mucho después, el Barcelona se puso 2-0. Adeyemi recibió demasiado espacio en la izquierda, se perfiló hacia dentro y colocó con la derecha un bonito disparo en la escuadra por detrás de Ernst: 2-0. El Feyenoord hizo lo que pudo y se dejó ver con un disparo lejano de Gjivai Zechiël, cuyo intento se marchó a un metro de la portería de Joan García.

Poco después de que Yamal rozara el gol con un disparo fuera por muy poco, el Feyenoord tuvo su ocasión más clara del partido. Hadj Moussa se deshizo de Andreas Christensen con una bonita bicicleta, y después tuvo demasiado poco espacio como para superar también a García. El Barcelona respondió acto seguido por medio de un incorporado Cancelo, que se estrelló con el poste.

El Feyenoord comenzó francamente bien la segunda parte y buscó el ataque con insistencia. Antes de que el equipo de Van Bronckhorst pudiera premiarse a sí mismo, el Barcelona golpeó con dureza en la otra portería. Pedri esperó el desmarque de Raphinha y filtró al espacio en el momento justo. El brasileño mantuvo la sangre fría y marcó el 3-0.

El Feyenoord llegó a pensar por un momento que volvía al partido por medio de Nacho Ferri, que definió bien tras girarse. Sin embargo, en la jugada previa Zechiël estaba en fuera de juego por la longitud de un dedo del pie. El Barcelona no se empleó en exceso para batir a Ernst por cuarta vez, pero aun así puso el 4-0. Yamal coló una falta por la barrera y la mandó al fondo de la red.

Aun así, el Feyenoord logró marcar un tanto merecido en la recta final. El suplente Goncaloo Borges asistió a Steijn con un bonito centro y el jugador de La Haya empujó el balón en el segundo palo. El cierre lo puso el Barcelona. Yamal centró para Gabriel Jesus, que prolongó el balón de cabeza hasta la esquina más alejada: 5-1.







