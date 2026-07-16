El Feyenoord se despide de Wellenreuther y suma un millón de euros

Timon Wellenreuther deja el Feyenoord y firma por tres temporadas con el VfL Wolfsburgo, que paga unos 10 millones de euros por el portero de 30 años. Wellenreuther jugó cuatro temporadas en De Kuip.

«Cuando llegué no sabía qué esperar. Me voy con mucho más de lo que imaginé: llegué como suplente y me voy como capitán, muy orgulloso. Porque el Feyenoord no es un club cualquiera, sino único en todos los sentidos. He vivido aquí momentos realmente inolvidables y he sentido el aprecio desde mis primeros minutos. Ese aprecio creció, al igual que mi amor por el club y la afición», escribe un agradecido Wellenreuther en la página web del Feyenoord.

Dejar el Feyenoord no es fácil, reconoce el veterano. «Echaré de menos esa intensidad que vivimos juntos. Todavía me preguntan por “esa parada” en la lucha por el título de 2023. Como portero, uno quiere dejar ese tipo de recuerdos; me alegro de haberlos aportado».

Ganar la liga fue increíble, así como los partidos de la Liga de Campeones, la Copa KNVB y la Johan Cruijff Schaal. Ha sido un honor llevar esta camiseta. Siempre llevaré al Feyenoord en el corazón. A todos los que forman parte del club y llevan al Feyenoord en el corazón: gracias por todo», afirmó Wellenreuther.

Wellenreuther defendió la portería del Feyenoord en 125 ocasiones y mantuvo la portería a cero en 37 de ellas. Se marcha del sur de Róterdam con un título de liga, una Copa KNVB Eurojackpot y una Copa Johan Cruijff en su palmarés.

«Con Timon incorporamos a un portero que ha demostrado su calidad al más alto nivel europeo en los últimos años. Ha jugado en la Liga de Campeones y en la Europa League, ha ganado varios títulos con el Feyenoord y recientemente ha lucido el brazalete de capitán», comenta el director deportivo Pirmin Schwegler en la página web del Wolfsburgo.

«Su liderazgo dentro y fuera del campo nos convenció», concluye el directivo alemán.