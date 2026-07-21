Crysencio Summerville ficha por el Al-Hilal por 80 millones de euros y el Feyenoord también se beneficia. Según FR12.nl, el club de Róterdam recibirá unos 1,4 millones ahora que el extremo deja el West Ham United para ir a la Liga Profesional de Arabia Saudí.

Summerville pasó por la cantera del Feyenoord de los 7 a los 18 años y, al final, fue cedido al FC Dordrecht y al ADO Den Haag.

Gracias al «mecanismo de solidaridad de la FIFA», que destina hasta el 5 % del traspaso a los clubes donde el jugador se formó entre los 12 y los 23 años, y con más peso para los años después de los 16, Feyenoord recibirá esa cantidad.

En su caso, el Feyenoord recibiría entre el 1,7 % y el 1,8 % del traspaso, es decir, unos 1,36-1,44 millones de euros.

En 2020 pasó al Leeds por 1,5 millones, con un 10 % de reventa a favor del Feyenoord. En 2024 el West Ham pagó 30 millones por él.

Gracias al porcentaje de reventa, la contribución de solidaridad y la indemnización por formación, el Feyenoord recibió hace dos años 4,5 millones de euros procedentes de Inglaterra.

En total, el Feyenoord ha ingresado unos 7,4 millones por Summerville, cifra que incluye los 1,4 millones previstos por el traspaso al Al-Hilal.