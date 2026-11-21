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El Feyenoord recibe este sábado en De Kuip al Excelsior, su vecino de Róterdam. Giovanni van Bronckhorst ha anunciado la alineación para el derbi de la ciudad, que comienza a las 18:45. El técnico ha dado entrada en el once inicial, entre otros, a Jerayno Schaken y Reiss Nelson.

El Feyenoord tendrá que enfrentarse al Excelsior sin Anis Hadj Moussa. El argelino no figura en la convocatoria del equipo de Róterdam, ya que parece no estar en condiciones físicas de jugar.

Dennis van Eersel, periodista que sigue al club para RTV Rijnmond, informó de la ausencia de Hadj Moussa poco antes de que se hiciera pública la alineación. Van Bronckhorst apuesta por Schaken y Nelson como otras dos opciones para las bandas.

Destaca especialmente la titularidad de Schaken, que tiene apenas 17 años. Van Bronckhorst ya expresó su confianza en el joven atacante durante la rueda de prensa del viernes.

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Van Bronckhorst cuenta además con Gonçalo Borges y Gaoussou Diarra como opciones para las bandas. Ambos atacantes comenzarán el derbi de Róterdam en el banquillo.

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Sem Steijn, Oussama Targhalline y Van Persie también tendrán que conformarse con un puesto entre los suplentes. Podrían entrar al campo durante el partido.

El Feyenoord tampoco puede contar todavía con Jeremiah St. Juste. El defensa permanecerá de baja más tiempo del que se esperaba inicialmente, aunque Van Bronckhorst confía en recuperarlo antes del parón invernal.

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El Feyenoord necesita poner fin este sábado por la noche a una racha especialmente decepcionante. No ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos oficiales.

Van Bronckhorst espera que sus jugadores hayan recuperado energías durante el parón de selecciones. «Al final, ese es nuestro reto: volver a estar frescos desde el primer minuto mañana y transmitir energía», explicó el entrenador el viernes.

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Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Nelson, Ferri, Schaken.