El Feyenoord recibirá el jueves una oferta de la Premier League

El Nottingham Forest presentará este jueves una primera oferta al Feyenoord por Givairo Read, según FR12.nl. El club de la Premier League ve al lateral derecho como un refuerzo ideal para su defensa.

El Manchester City y el Bayern de Múnich ya mostraron interés, aunque sin concretar fichaje. Ahora la oferta del Forest podría cambiar la situación.

Se desconoce aún la cifra que el club inglés está dispuesto a pagar. El lateral derecho tiene contrato en De Kuip hasta mediados de 2029, lo que otorga al Feyenoord una sólida posición negociadora.

El jugador admitió a «Voetbal International» que aún podría fichar por el Bayern: «Pero eso todavía puede suceder. No sé exactamente cómo está la situación. De eso se encarga mi agente. Pero tampoco voy a mentir: se han interesado varios clubes».

También admite que seguir en el Feyenoord es una opción: «Aún no he ganado el título con el Feyenoord, y ese es mi objetivo. Vamos a por ello esta temporada».

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 25 millones de euros. Con apenas 20 años, Read ya ha disputado 54 partidos con el primer equipo del Feyenoord.