La AS Roma se ha dirigido oficialmente al Feyenoord por Givairo Read, según asegura FR12.nl este jueves. El club de la Serie A ya ha presentado una primera oferta, un paquete total superior a lo que el Nottingham Forest ofreció recientemente.

Se desconoce por el momento cuánto quiere pagar exactamente la AS Roma por Read y por cuántas temporadas podría firmar. Según se informa, el lateral derecho del Feyenoord está abierto al reto de fichar por el tercer clasificado de la Serie A de la pasada temporada.

El Nottingham Forest está muy interesado en hacerse con Read y ya alcanzó un acuerdo verbal con su entorno. El defensa puede firmar en Inglaterra hasta mediados de 2031. Read puede embolsarse 20 millones de euros en cinco temporadas, sin contar bonificaciones.

El club inglés ya presentó varias propuestas, con una última oferta de 21 millones de euros. Sin embargo, el Feyenoord pide más por Read, que tiene contrato por tres temporadas más en De Kuip. Está por ver si la oferta de la AS Roma es lo bastante atractiva como para cerrar un acuerdo.

El exdirector técnico Dennis te Kloese subrayó además ante De Telegraaf que no se ha pactado ninguna cláusula por la que Read pueda salir del Feyenoord por 25 millones de euros.

El Feyenoord ve en Read a un jugador de futuro. Por ello, el club de Róterdam quiere revisar, mejorar y ampliar su contrato en vigor. La idea es mantenerlo al menos un año más en Países Bajos.

La pasada temporada, Read despertó un fuerte interés por parte del Manchester City y del Bayern de Múnich. Sin embargo, ese interés no se tradujo en un gran traspaso a uno de estos clubes.