El Ittihad Club no se rinde en la pelea por Anis Hadj Moussa. De Telegraaf informa de que el club saudí volverá a llamar este sábado a la puerta del Feyenoord con una oferta mejorada. El conjunto de Róterdam rechazó a principios de esta semana una oferta de 37,5 millones de euros.

El Ittihad Club se presenta ante el Feyenoord, respecto a la oferta anterior, con “algunos millones más”, mientras el equipo se enfrenta al NEC a las 16.30. Hadj Moussa no estará. El argelino llegó tarde a la salida del autobús del equipo y, por ello, se marchó a casa.

Está por ver si el Feyenoord también rechazará la oferta de en torno a los cuarenta millones de euros. Si el club acaba cediendo, en cualquier caso se tratará de un traspaso récord. El récord actual está en manos de Mats Wieffer y Santiago Gimenez (ambos, 32 millones fijos).

El Ittihad Club tiene en recámara al jugador del PSV Esmir Bajraktarevic por si las negociaciones con el Feyenoord no llegan a buen puerto. El PSV está al tanto del interés, pero se mantiene a la espera.

En Eindhoven esperan que el Ittihad vaya con todo a por Bajraktarevic, que en Eindhoven tiene pocas perspectivas de minutos por la presencia de Ivan Perisic, Sami Ouaissa y Dennis Man.

Según el Eindhovens Dagblad , el PSV apunta a una cifra de traspaso de entre diez y quince millones de euros. El internacional bosnio que disputó el Mundial tiene contrato hasta mediados de 2029 en el Philips Stadion.

En cualquier caso, el Ittihad Club tiene prisa. El mercado de fichajes en Arabia Saudí cierra el domingo.



