El Feyenoord recibe una oferta enormemente mejorada por Gjivai Zechiël

El Lille OSC no parece dispuesto a rendirse en la pugna por Gjivai Zechiël. Los franceses ya habían ofrecido unos 10 millones de euros por el centrocampista del Feyenoord, pero ahora han vuelto con una bolsa de dinero aún mayor.

Todo tiene que ver con la venta récord de Ayoub Bouaddi al Manchester City. El gran talento de 18 años deja al Lille una cantidad fija de 95 millones de euros, por lo que el club francés de la zona alta media presumiblemente puede llegar ahora muy lejos por Zechiël.

«Hay un interés concreto del Lille. Ya lo había, pero ahora han vendido a un jugador por alrededor de cien millones y están llamando todavía más a la puerta», explicó Dennis Kranenburg en Rijnmond Sport.

Según el periodista que sigue al club, el director técnico Dévy Rigaux ha recibido una oferta notablemente mejorada. «El valor de mercado de Zechiël en Transfermarkt sigue siendo de diez millones de euros. Y tengo entendido que ahora hay una oferta de diecisiete millones, incluidos bonus».

Que esa cantidad sea suficiente para convencer al Feyenoord de una venta es algo que está por ver. La dirección del club ya ve a Zechiël como un jugador importante de cara a la próxima temporada y prefiere mantenerlo.

«La pregunta es si el Feyenoord opta por no dejar salir a un jugador determinante y quizá incluso al mejor jugador en este momento en detrimento de lo deportivo», añadió Kranenburg. «O si llega una cantidad que simplemente no puedan rechazar».

En un intento de atar a Zechiël al Feyenoord, su contrato, que expira en 2028, debe ser renovado. «La única duda es si pueden competir con los salarios que se ofrecen, por ejemplo, en el Lille», concluyó Kranenburg.