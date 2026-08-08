Feyenoord ha recibido una importante oferta por Ayase Ueda, informan TRT y Feyenoord Transfermarkt. Fenerbahçe quiere fichar al delantero y está dispuesto a pagar «más de veinte millones de euros» por él.

Ueda tiene contrato con Feyenoord hasta mediados de 2028, pero está abierto a salir. Al japonés le han prometido un papel destacado en Estambul.

Fenerbahçe también está trabajando en la contratación de Romelu Lukaku, pero la posible llegada del belga es independiente del interés en Ueda. El jugador de Feyenoord está al tanto del interés en Lukaku, pero aun así quiere dar el paso.

Por ahora se desconoce cuál es exactamente el precio que pide Feyenoord por Ueda. Ueda llegó en 2023 procedente del Cercle Brugge y, tras haber sido suplente de Santiago Gimenez, la temporada pasada fue el delantero centro titular fijo.

Ueda, que le costó nueve millones de euros a los rotterdameses, devolvió la confianza sobre todo la temporada pasada. El goleador de 27 años marcó nada menos que 25 goles en la Eredivisie y se proclamó así máximo goleador.

En las temporadas anteriores, cuando fue principalmente suplente, Ueda firmó respectivamente cinco y nueve goles. A primera hora del día todavía había trascendido que no habían llegado ofertas por Ueda, pero eso ya ha cambiado.

También está por ver si Anis Hadj Moussa seguirá en Feyenoord. El argelino, que tiene contrato en De Kuip hasta mediados de 2030, está en el radar de muchos clubes. El mercado de fichajes en los Países Bajos cierra el 2 de septiembre a las 23:59. En Turquía, el mercado está abierto hasta el 4 de septiembre a las 23:59.