El Feyenoord recibe una oferta de 30 millones por Hadj Moussa

Al-Ittihad ha presentado a Feyenoord una oferta de 30 millones de euros por Anis Hadj Moussa. Así lo asegura este miércoles el periodista Santi Aouna. Aún no está claro si el club de Róterdam aceptará la propuesta.

Los clubes neerlandeses pueden incorporar jugadores hasta el miércoles 2 de septiembre a las 23:59. Al-Ittihad, debido a las normas de fichajes de la Saudi Pro League, tiene hasta el 6 de septiembre para comprar jugadores.

El Algemeen Dagblad informó recientemente de que Hadj Moussa había rechazado una oferta de la Saudi Pro League. El extremo tendría más interés en una aventura en la Premier League.

Mientras tanto, Hadj Moussa ya no puede fichar por un club inglés, ya que el mercado de fichajes de la Premier League está cerrado. Al-Ittihad espera poder aprovecharse de ello con una oferta de 30 millones de euros.

Hadj Moussa ha sido relacionado recientemente con varios clubes. Entre ellos se mencionó a Besiktas, Borussia Dortmund, Aston Villa y Sporting de Portugal, sin que se cerrara ningún acuerdo.

El extremo tiene contrato con Feyenoord hasta mediados de 2030. El valor que Transfermarkt asigna actualmente a Hadj Moussa es de 23 millones de euros.

Feyenoord ya ha incorporado a Reiss Nelson, aunque es más para la banda izquierda. El extremo estaba libre tras su salida del Arsenal y ya jugó anteriormente durante algún tiempo en De Kuip.