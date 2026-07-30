El Feyenoord recibe una nueva oferta importante por Read: una delegación vuela a Países Bajos para cerrar el acuerdo

La AS Roma está haciendo todo lo posible para hacerse con Givairo Read, según informa Voetbal International. El gran club italiano presentó el miércoles por la noche una importante oferta a Feyenoord y las negociaciones entre ambas entidades ya están en pleno desarrollo.

Según VI, la Roma presentó el miércoles poco antes de la medianoche una propuesta de al menos 25 millones de euros. Con ello, los romanos parecen tener por ahora la mejor posición en la carrera por el lateral derecho de 20 años.

La oferta ha dado a Feyenoord motivos suficientes para sentarse a negociar con el club italiano. Por ello, una delegación de la Roma quiere desplazarse a Róterdam para continuar las conversaciones y cerrar el traspaso lo antes posible.

El propio Read ya ha alcanzado un acuerdo personal con la Roma. El lateral derecho puede firmar en la capital italiana un contrato por cinco temporadas.

La intención es que Read, en cuanto Feyenoord y la Roma alcancen un acuerdo definitivo, viaje directamente con la delegación a Roma. El club de la Serie A quiere cerrar el traspaso lo antes posible.

En segundo plano, el Nottingham Forest sigue de cerca la situación. El club de la Premier League ya vio anteriormente cómo Feyenoord rechazaba tres ofertas, pero aún podría decidir regresar con una propuesta mejorada.

Un nuevo intento del Nottingham Forest podría desembocar en una lucha directa con la Roma por la firma de Read. Sin embargo, por el momento los italianos parecen tener ventaja gracias a su reciente oferta millonaria.

Además de la Roma y el Nottingham Forest, Bayern de Múnich, Newcastle United y Paris FC también se habían interesado anteriormente por Read o habían pedido información sobre su situación.