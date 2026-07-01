El Feyenoord recibe la primera oferta procedente de Francia por un centrocampista

El Lille OSC ha presentado una oferta inicial al Feyenoord por Gjivai Zechiël, según confirmó FR12.nl este miércoles. El equipo francés, participante en la Liga de Campeones, lo considera un refuerzo clave para el centro del campo.

El centrocampista, que brilló la temporada pasada cedido en el FC Utrecht, acaba de iniciar la pretemporada con el Feyenoord. Sus actuaciones en De Galgenwaard despertaron el interés extranjero.

El jugador, vinculado al Feyenoord hasta 2028, ya ha mantenido un primer encuentro con la dirección del Lille.

El jugador ya se ha reunido con la directiva del Lille, aunque aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

El joven centrocampista (22) se formó en las categorías inferiores del Feyenoord y ya suma dieciséis partidos con el primer equipo. La temporada pasada disputó 50 encuentros con el FC Utrecht, con un balance de diez goles y diez asistencias.

En Feyenoord, Zechiël ya no cuenta con Robin van Persie, destituido hace poco; ahora Giovanni van Bronckhorst y Sipke Hulshoff dirigen al equipo en Róterdam.