El Feyenoord rechaza la primera oferta y hace subir el precio de Hwang In-beom

«A Bola» informó que Hwang In-beom ficharía por el FC Porto. Ahora «Record» señala que el Feyenoord rechazó la primera oferta del club luso.

El medio luso asegura que ya hay principio de acuerdo con la representación del jugador, quien aún tiene contrato por dos temporadas en Rotterdam-Zuid.

Las negociaciones con el Feyenoord continúan y se habla de una oferta cercana a los siete millones de euros.

El club lo rechaza y busca una cifra superior.

Feyenoord pagó siete millones al Estrella Roja en 2024 y ahora busca recuperar esa cifra.

Según Record, los «Os Dragões» no piensan pagar mucho por el surcoreano de 29 años, así que su fichaje por el Estádio do Dragão no está garantizado.

El club luso le ofrecería un contrato de hasta tres temporadas, y A Bolaasegura que podría ganar unos tres millones de euros por año.