El Feyenoord quiere superar a la competencia y le hace a Mika Mármol una promesa llamativa

Si Mika Mármol elige el Feyenoord, debutará en la Liga de Campeones y entrará directo en el once. Así, el equipo de Róterdam busca ganar a la competencia.

Así lo reporta este lunes por la mañana Feyenoord Transfermarkt en X. El portal, generalmente fiable, indica que el club holandés enfrenta competencia extranjera.

Para ficharlo, el club holandés debe superar a Deportivo de La Coruña, SC Braga, Olympiakos, Espanyol y Celta de Vigo, que ya le ofrecieron contrato.

«El Feyenoord parece tener el mejor plan: la participación en la Liga de Campeones y la perspectiva de un puesto en el once titular», según Feyenoord Transfermarkt, que suele publicar sus noticias a través de la web de aficionados FR12.

Ofrecerle la titularidad llama la atención porque el club aún busca entrenador.

Mármol, central de 24 años de Las Palmas que también puede actuar como lateral izquierdo, acaba contrato, lo que atrae al director técnico Dévy Rigaux.

Mármol pasó por la cantera del Barcelona, regresó al campeón español y, tras jugar con el filial, debutó un minuto con el primer equipo en la 2021/22.