El Feyenoord quiere adelantarse al Ajax en la lucha por el nuevo portero titular que busca

Según FR12, el Feyenoord sigue de cerca al portero del Hertha BSC, Tjak Ernst.

De confirmarse, sería el sucesor de Timon Wellenreuther, quien probablemente dejará el club este verano.

El club planea presentar una oferta la próxima semana, siempre que los ojeadores emitan un informe positivo.

El guardameta tiene contrato con el Hertha hasta mediados de 2027 y, según Transfermarkt, su valor de mercado es de cuatro millones de euros.

Sin embargo, deberán apresurarse, pues VfL Wolfsburgo y Ajax también lo siguen.





La temporada pasada disputó casi todos los partidos del Hertha en la 2. Bundesliga y dejó su portería a cero en once ocasiones.



