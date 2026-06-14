El Feyenoord presenta una oferta al defensa que jugó en el FC Barcelona

Según FR12.nl, el Feyenoord ha presentado una primera oferta a Mika Mármol. El central español de 24 años, con contrato a punto de expirar en Las Palmas, interesa al director técnico Dévy Rigaux.

Además de central, puede actuar como lateral izquierdo y figura en la agenda de varios clubes, por lo que el Feyenoord aguarda su respuesta.

Criado en la cantera del Barcelona, donde llegó a debutar un minuto con el primer equipo en la 2021/22, Mármol también jugó en el FC Andorra antes de destacar con Las Palmas.

Tras pasar por el FC Andorra, fichó por Las Palmas, de Segunda División, donde completó una gran temporada que terminó con el equipo en quinta posición.

Según FR12.nl, Olympiakos y varios clubes alemanes también lo siguen, por lo que la competencia podría crecer en las próximas semanas.

Según el periodista Mounir Boualin, el PSV lo tuvo en su lista, pero ahora sigue la situación desde la distancia.

Tiene siete partidos con las selecciones juveniles de España y aún no ha debutado con el primer equipo del actual campeón de Europa. Transfermarkt valora al defensa de 1,83 m en diez millones de euros.

Como su contrato expira, el Barça ya no puede ejercer la opción de recompra. A partir del 30 de junio será agente libre. En 2024 el Feyenoord ya lo siguió como posible recambio de Dávid Hancko, quien luego fichó por el Atlético de Madrid.