El Feyenoord presenta su primera oferta por el posible sucesor de Ayase Ueda

Según FR12, el Feyenoord ha contactado oficialmente al KVC Westerlo para fichar a Nacho Ferri. El delantero español de 21 años sería el sucesor de Ayase Ueda.

El japonés, autor de 25 goles la temporada pasada en la Eredivisie, parece destinado a un fichaje estrella este verano.

Por ello, el nuevo director técnico, Dévy Rigaux, busca un reemplazo y ya activó su red en Bélgica tras fichar esta semana al mediocampista Charles Vanhoutte, aunque ese fichaje aún no es oficial.

Ferri llevaba tiempo en la agenda de Rotterdam, pero ahora las negociaciones han arrancado en serio. Se desconoce la cifra de la oferta inicial del Feyenoord; Transfermarkt valora al jugador en seis millones de euros.

Según FR12, el jugador está dispuesto a fichar por el Feyenoord, atraído por la participación del equipo en la Liga de Campeones.

Ferri, delantero centro de 192 cm, se formó en Montaverner, Ontinyent y Alzira antes de fichar por el Eintracht Frankfurt en 2021. De ahí pasó al Westerlo, donde la temporada pasada marcó once goles en liga.

No obstante, se espera que el traspaso esté lejos: el club, propiedad de empresarios turcos, es un negociador duro y el jugador tiene contrato hasta 2029.