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El Feyenoord busca resarcirse en la Champions League tras perder el sábado por 2-3 ante el Excelsior. Giovanni van Bronckhorst introduce varios cambios en su equipo para enfrentarse al FC Porto, según se desprende de la alineación. El partido europeo en De Kuip comienza a las 21:00.

Florian Kastenmeier sustituye al criticado Tjark Ernst. Givairo Read ocupa la banda derecha y Javi López regresa al lateral izquierdo. Esto se debe a que Mika Mármol vuelve a jugar como defensa central, junto a Thijs Kraaijeveld.

Charles Vanhoutte conserva su sitio en el centro del campo del conjunto de Róterdam. Oussama Targhalline vuelve al once titular ante el Porto y Gjivai Zechiël también saldrá de inicio.

Anis Hadj Moussa llega a tiempo para el gran duelo europeo en De Kuip. «Ha podido entrenar con normalidad, así que está listo para el martes», dijo Van Bronckhorst el lunes en una comparecencia ante los medios.

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Shaqueel van Persie es el elegido para jugar en punta por delante de Nacho Ferri. Van Bronckhorst vuelve a situar a Luciano Valente como extremo izquierdo después de que el sábado jugara como centrocampista ante el Excelsior.

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La derrota por 2-3 ante su vecino Excelsior supuso, por tanto, un ensayo general muy decepcionante para el Feyenoord. El PSV y el Ajax aprovecharon al máximo el tropiezo de su rival.

El Porto ganó al USC Paredes en la cuarta ronda de la Copa de Portugal. En la liga, el equipo de Francesco Farioli es líder con cinco puntos de ventaja sobre el Benfica.

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Once del Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie, Valente

Once del FC Porto: D. Costa; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Veiga, Rosario, Froholdt; Pepê, Gimenez, Pietuszewski.