El Feyenoord por fin recibe una respuesta clara del portero Tjark Ernst

Tjark Ernst será el nuevo portero titular del Feyenoord, según informa BILD este martes. El guardameta, de 23 años, deja el Hertha BSC y ficha por el equipo de Róterdam por más de 5 millones de euros.

Según Feyenoord Transfermarkt, el director técnico Devy Rigaux le dio un ultimátum y, tras dudar, el portero aceptó.

El guardameta, nacido en Stuttgart, ha elegido este reto fuera de Alemania y disputará la Liga de Campeones con el Feyenoord.

Este martes ya no se entrenará con el Hertha. El periodista Carsten Priefer lo describe como el mejor portero de la 2. Bundesliga.

En De Kuip sustituirá a su compatriota Timon Wellenreuther (30), quien podría fichar por el VfL Wolfsburgo.

El club alemán, recién descendido, también se había interesado por Ernst, al igual que el Celtic y el Borussia Mönchengladbach.

En 97 partidos con el Hertha encajó 140 goles y dejó su portería a cero en 24 ocasiones.