El Feyenoord podría perder a su delantero, quien podría fichar por el TSG Hoffenheim, y ya busca un sustituto

El TSG Hoffenheim ha contactado con el Feyenoord para fichar a Leo Sauer, según Feyenoord Transfermarkt y FR12. El club alemán ya ha presentado varias ofertas en De Kuip, por lo que se espera que Sauer acabe marchándose.

Aunque su contrato con el Feyenoord vence en 2028, el jugador está dispuesto a fichar por el Hoffenheim. Por ahora se desconoce la cifra del traspaso.

Llegó en 2023 del MSK Zilina por menos de 250.000 euros, se abrió camino en Róterdam y ganó experiencia cedido al NAC Breda en la 2024/25.

En el Rat Verlegh Stadion mostró buen nivel, así que las expectativas para la 2025/26 eran altas; aun así, no terminó de convencer y acumuló 1823 minutos.

La mayoría fueron en la Eredivisie: 20 partidos, 3 goles y 2 asistencias. En total, con el Feyenoord ha disputado 44 encuentros, con 6 tantos y 6 pases de gol.

En Holanda se convirtió en internacional eslovaco: debutó en 2024 y suma diez partidos, sin goles ni asistencias.

El Feyenoord ya busca sustituto, mientras que el Hoffenheim, que está protagonizando un mercado de fichajes impresionante, ha incorporado a Nathan De Cat (Anderlecht) y a Mats Rots (FC Twente).