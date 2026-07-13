El Feyenoord pierde la paciencia y se fija en la estrella del FC Volendam

El Feyenoord considera que se está tardando demasiado en aclarar la situación sobre el fichaje de Tjark Ernst. El club baraja pasar al siguiente nombre de la lista: Kayne van Oevelen.

Hace dos semanas se confirmó el interés del club en el actual portero titular del Hertha BSC, pero las negociaciones se extienden más de lo esperado.

Según Transfermarkt, el guardameta del FC Volendam es su plan B, aunque otros equipos también lo siguen.

Ipswich Town, Leeds United y, sobre todo, Valencia también lo siguen; este último se muestra muy concreto.

Según De Telegraaf, Valencia estaría dispuesto a pagar una suma millonaria, lo que situaría a Van Oevelen como el segundo fichaje más caro de la historia del Volendam.

El primer lugar lo tiene Micky van de Ven, vendido al Wolfsburgo por 8,5 millones de euros, y el segundo Robert Molenaar, fichado por el Leeds United en 1997 por 1,4 millones.

Van Oevelen, con contrato en Volendam hasta 2028, ha jugado 64 partidos oficiales y dejó la portería a cero en 13. El curso pasado descendió con el club.

Sobre Timon Wellenreuther existe cierto interés, aunque el Feyenoord aún no ha recibido ofertas por el alemán.