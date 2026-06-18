El Feyenoord pierde a dos jugadores, incluido el yerno de Dirk Kuijt

El centrocampista Paulo Rudisill, de 20 años, ha anunciado en Instagram su salida del Feyenoord. El portero Plamen Andreev, de 21, podría seguirle pronto.
El internacional juvenil regresa a California tras dos años en Rotterdam, donde conoció a su novia, Noëlle Kuijt (22).
Jugó en varios equipos juveniles, pero nunca debutó con el primer equipo y el club no renovará su contrato, a punto de expirar.
Además, el portero búlgaro, fichado por 1,2 millones de euros del Levski de Sofía, tampoco cumplió las expectativas.
Solo jugó un partido oficial con el Feyenoord antes de ser cedido al Racing de Santander y al Lech Poznań. Según Nemzeti Sport, firmará pronto con el Debreceni VSC húngaro.
La calma antes de la tormenta
El primer fichaje importante aún no llega, aunque el director técnico Devy Rigaux ya incorporó al joven talento Ilian Hadidi (17), procedente del Standard de Lieja.
Jeyland Mitchell fue vendido al Sturm Graz por 1,8 millones de euros y Malcolm Jeng regresó al Stade Reims tras su cesión. Steven Benda, Gernot Trauner y Raheem Sterling salieron libres. Lucas Gardenier y Ayoub Ouarghi jugarán cedidos en el FC Dordrecht.