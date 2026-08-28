El Feyenoord parece tener que darse prisa tras una oferta de 2,5 millones de euros

El Feyenoord se enfrenta a la competencia del FC Copenhague en la carrera por Daniel Job, según informa el periodista de fichajes Sacha Tavolieri en X. El gran club danés está dispuesto a pagar 2,5 millones de euros más bonificaciones por el extremo de 21 años.

El Kongsvinger pide al menos cuatro millones de euros por Job, que personalmente quiere dar el salto al Copenhague. Ambos clubes están negociando y, según Tavolieri, las condiciones personales no suponen ningún problema para el atacante.

El periódico noruego Glåmdalen informó la semana pasada del interés del Feyenoord. El jefe de ojeadores Micha Jansen incluso ya ha sido fotografiado con el extremo de 20 años del Kongsvinger.

Job es un talentoso atacante de Nigeria que actualmente juega en la segunda categoría de Noruega. Según Transfermarkt, el explosivo extremo izquierdo está valorado en alrededor de 1 millón de euros.

Sin embargo, el club de Róterdam no es el único que sigue a Job. West Ham United, FC Basilea y Lecce también están siendo vinculados con el talentoso extremo. Lecce ya ofreció 2,5 millones de euros, una propuesta que fue rechazada por el Kongsvinger.

En cualquier caso, el Kongsvinger solo quiere dejar salir al codiciado Job por una cantidad récord. Esa cifra récord está actualmente en 850.000 eurp.

Job es un atacante polivalente que puede actuar como delantero centro y en ambas bandas. La lucha está en pleno apogeo, como subraya Tavolieri. Queda por ver si el Feyenoord presentará una oferta inicial.