El Feyenoord paga «una fortuna» por un joven talento que probó suerte en el Benfica

El Feyenoord ha fichado a Samil Koroma, procedente del FC Emmen, según anunciaron ambos clubes esta semana. El delantero de 15 años ha firmado un contrato hasta mediados de 2029.

El jugador, de 15 años, se muestra ilusionado: «Jugar en el Feyenoord es un sueño. Estoy agradecido por esta oportunidad y quiero seguir creciendo cada día».

«Voy a trabajar duro, aprender de mis entrenadores y compañeros y darlo todo para mejorar. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva aventura y espero dar grandes pasos aquí».

Comenzó su carrera en los equipos amateurs vv Bargeres y vv Drenthina, y luego se formó en la cantera del Emmen, donde llamó la atención de varios clubes.

Realizó pruebas en el Benfica este año y también lo siguieron PSV, Ajax, FC Groningen y sc Heerenveen, pero el Feyenoord lo convenció.

Su agente, Melvyn Wolthers, reveló al Dagblad van het Noorden que el Feyenoord pagó cien mil euros por su fichaje.

De momento se unirá al equipo sub-17 y vivirá en Róterdam con una familia de acogida.