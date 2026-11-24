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El Feyenoord encadenó el martes por la noche su séptimo partido sin ganar. Perdió en casa por 0-1 ante el FC Porto de Francesco Farioli en la Champions League. El equipo de Róterdam encajó a los dos minutos un desafortunado gol en propia puerta de Oussama Targhalline y no logró reponerse.

Giovanni van Bronckhorst introdujo dos cambios importantes en el Feyenoord. Tjark Ernst perdió su puesto en el once inicial en favor de Florian Kastenmeier, mientras que Shaqueel van Persie sustituyó a Nacho Ferri. «No, esto no es para un solo partido», explicó el entrenador del Feyenoord sobre el cambio en la portería a Ziggo Sport .

Pero ni siquiera Kastenmeier pudo evitar que el Feyenoord se viera por detrás en el marcador a los dos minutos. Oskar Pietuszewski superó a Givairo Read como si no estuviera allí y puso un centro raso hacia Victor Froholdt, que entraba deslizándose. El balón acabó en la red, aunque la repetición mostró que Targhalline le había dado el último toque de forma desafortunada: 0-1.

En los minutos siguientes, ambos equipos estuvieron bastante igualados. Luciano Valente dispuso de dos buenas ocasiones para el Feyenoord y Anis Hadj Moussa también creó peligro por la derecha. Sin embargo, faltó acierto en el remate. En el otro extremo, nada menos que Santiago Gimenez lo intentó con una espectacular chilena, pero el balón se marchó por muy poco por encima del larguero.

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Después de que Javi López también desperdiciara una gran ocasión de cabeza, el Feyenoord estuvo a punto de recibir otro golpe al borde del descanso. Gimenez remató de cabeza a bocajarro, pero Kastenmeier respondió con una gran parada de reflejos. De Kuip estalló de inmediato en aplausos.

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La tensión también se palpaba tras el descanso. El Feyenoord buscaba el empate y obligaba al Porto a replegarse cada vez más, aunque debía mantenerse atento a los contraataques visitantes.

En busca del empate, Gjivai Zechiël vio cómo Diogo Costa detenía con una gran intervención su lanzamiento de falta. Después, el portero del Porto también sacó de la escuadra un disparo lejano. Van Bronckhorst dio entrada a Ferri y Gonçalo Borges con la esperanza de conseguir algo en la recta final.

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El Feyenoord se acercó al gol y mereció sin duda el empate. Targhalline hizo levantarse a De Kuip con un potentísimo disparo lejano, pero el balón golpeó el larguero tras rozar las yemas de los dedos de Diogo Costa. El portero también respondió, con cierta fortuna, a un potente cabezazo de Ferri. Lo que vino después fue una escena disparatada.

El árbitro bosnio Irfan Peljto concedió un gol al Feyenoord, convencido de que el balón había cruzado la línea de portería tras el cabezazo de Ferri. Supuestamente, así se lo había indicado su reloj, pero el balón no había entrado en absoluto. De Kuip celebró el gol hasta que, medio minuto después, el VAR lo anuló.

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El Feyenoord se quedó, por tanto, sin marcar y sufrió una nueva derrota en la Champions League. El equipo de Van Bronckhorst suma tres puntos tras cinco partidos y tiene una tarea casi imposible para alcanzar la ronda intermedia de la competición. El Porto, en cambio, da un paso importante con esta victoria y alcanza los seis puntos.