El Feyenoord negocia un fichaje de 5 millones para reemplazar a Wellenreuther

El Feyenoord ve en Tjark Ernst a su portero titular para la próxima temporada. Según FR12.nl, la secretaría técnica ha aprobado su fichaje y ya presentó una oferta al guardameta de 23 años.

Esta semana se supo que Feyenoord y Ajax están interesados en él. El club de Rotterdam ya presentó una oferta y espera cerrar pronto el acuerdo personal. Si lo logra, pagará la cláusula de rescisión de cinco millones de euros que figura en el contrato de Ernst con el Hertha BSC.

El guardameta, atraído por la Liga de Campeones, ve con buenos ojos recalar en Rotterdam, donde sería el portero titular tras la probable salida de Timon Wellenreuther.

Sin embargo, Celtic también lo sigue y Wolfsburgo, que no puede pagar la cláusula al estar en segunda, ya negocia con Hertha.

Para el Feyenoord la cláusula no es un obstáculo, pero el Hertha no quiere perderlo y hace todo lo posible por retenerlo.

El guardameta, de 1,93 metros, se formó en la cantera del VfL Bochum y llegó al Hertha en 2022. Ha disputado dos partidos con la selección alemana sub-21.

Tiene contrato con el Hertha hasta mediados de 2027 y, según Transfermarkt, un valor de mercado de cuatro millones de euros.