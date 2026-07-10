El Feyenoord negocia con un club de la Eredivisie por Jan Plug

Jan Plug no jugará con el Feyenoord la próxima temporada: el club de Róterdam busca ceder al defensa y ya negocia con el Excelsior, según FR12.

El Feyenoord confía en su progresión: ha jugado nueve partidos con el primer equipo y renovó hasta 2028, pero la competencia le cierra minutos.

Por eso, el Feyenoord apuesta por cederlo para que el central de 21 años sume experiencia en la Eredivisie. El Excelsior quiere aprovechar esta oportunidad.

«Las conversaciones entre ambos clubes van por buen camino», escribe FR12. «El interés del Excelsior por Plug viene de lejos. El equipo de la Eredivisie ve en el defensa zurdo un refuerzo para la próxima temporada y, a estas alturas, es el que tiene más posibilidades de ficharlo».

Aunque otros equipos se han interesado por el jugador del Feyenoord en los últimos meses, su fichaje por el Excelsior es el más concreto. La temporada pasada, durante el parón invernal, Plug fue cedido al FC Dordrecht de la Keuken Kampioen Divisie, donde dejó una gran impresión.

Jugador y club tienen el acuerdo «prácticamente cerrado», por lo que solo falta el visto bueno de ambos clubes. Además, el Excelsior busca fichar también a Aymen Sliti, también cedido, según se confirmó este viernes.