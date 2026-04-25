El Feyenoord logra una contundente victoria ante el FC Groningen y establece un récord histórico del club

El sábado, el Feyenoord venció 3-1 al FC Groningen en De Kuip y dio un paso clave hacia la clasificación directa a la Liga de Campeones. En De Kuip el marcador quedó 3-1 a favor del equipo de Robin van Persie, con Ayase Ueda como gran protagonista gracias a sus dos goles. Ilai Grootfaam debutó como el jugador más joven en la historia del club.

Van Persie sorprendió con la titularidad de Gernot Trauner, quien se estrenó esta temporada tras una larga lesión. Jordan Bos actuó como lateral izquierdo por delante de Jordan Lotomba, y Thijs Kraaijeveld ocupó el centro del campo por el lesionado Jakub Moder. Givairo Read volvió a la convocatoria y entró desde el banquillo.

El equipo local salió fuerte: en el primer minuto Luciano Valente avisó. Poco después, Jordan Bos marcó, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El FC Groningen, superado por la intensidad local, respiró aliviado.

En el 11’, Valente cedió a Bos, quien desde fuera del área marcó por la escuadra. El Feyenoord siguió dominando y no dejó reaccionar al Groningen.

A mitad de la primera parte llegó el 2-0 desde el punto de penalti. Tras un pase en profundidad de Timon Wellenreuther, Bos fue derribado por Etienne Vaessen y Ueda transformó la pena máxima con precisión. El japonés reforzó así su lucha por el título de máximo goleador.

Tras el descanso, el Feyenoord controló el juego. Ueda falló una ocasión clara y el Groningen apenas creó peligro. El partido fue tranquilo y la ventaja local nunca peligró.

En el 66’, Ueda sentenció: controló en el área y colocó el balón en la escuadra para el 3-0, su segundo de la tarde y el 25 de la temporada en la Eredivisie.

En el 84 debutó Grootfaam, que, con 16 años y 41 días, se convirtió en el debutante más joven de la historia del club, superando a Antoni Milambo.

En el 89’, el Groningen acortó distancias: Dies Janse presionó, le robó la pelota a Targhalline y, tras un ligero contacto que el defensa protestó como falta, asistió a Van Bergen para el 3-1. El árbitro Danny Makkelie dejó seguir el juego y Janse cedió a Thom van Bergen, que remató sin marca. El VAR, Rob Dieperink, no intervino y el gol subió al marcador. La victoria del Feyenoord no peligró.