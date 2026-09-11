El Feyenoord ha tomado duras medidas a raíz de los incidentes durante el partido como visitante ante el SC Cambuur. El club de Róterdam ha identificado a 47 aficionados y les impone con efecto inmediato una prohibición de acceso local al estadio De Kuip.

Además, se bloquearán las entradas para partidos fuera de casa de los aficionados implicados. El Feyenoord también ha comunicado a estas 47 personas a la KNVB, por lo que podrían enfrentarse a una prohibición de acceso a los estadios de ámbito nacional.

«En los próximos días, 47 personas recibirán la notificación de que se les ha impuesto con efecto inmediato una denominada prohibición de acceso local al estadio De Kuip, se ha bloqueado su entrada para partidos fuera de casa y serán comunicadas a la KNVB para una prohibición de acceso a los estadios de ámbito nacional», escribe el Feyenoord en un comunicado de prensa. «Esto se debe a comportamientos indebidos en la grada visitante durante el partido SC Cambuur - Feyenoord del 23 de agosto».

Durante ese encuentro, aficionados del Feyenoord encendieron masivamente fuegos artificiales en el minuto 12. Parte de ellos acabó en una grada con seguidores del Cambuur, y siete personas resultaron heridas.

Los aficionados afectados sufrieron, entre otras lesiones, daños auditivos, quemaduras y lesiones oculares. También el portero del Feyenoord, Tjark Ernst, se libró de sufrir lesiones, después de esquivar por muy poco el impacto de un cohete.

Según el Feyenoord, las prohibiciones de acceso al estadio son el resultado de semanas de intensa investigación. Para ello, se estudió en profundidad abundante material de vídeo con el fin de identificar a los aficionados implicados y determinar su papel en los incidentes.

El club actúa contra aficionados que presuntamente habrían coordinado la acción con fuegos artificiales, sostenían pancartas, intentaban con ellas sustraerse a la vigilancia por cámaras o encendieron fuegos artificiales ellos mismos. Además, no se descarta que los implicados también sean perseguidos penalmente.

Las posibles medidas adicionales serán determinadas por la KNVB y la Fiscalía. El Feyenoord ya había decidido anteriormente no llevar aficionados a los dos siguientes partidos fuera de casa.