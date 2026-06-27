El Feyenoord ha acordado con el KVC Westerlo el fichaje de Nacho Ferri, informa el Algemeen Dagblad. El conjunto de Róterdam ha acordado con el club belga el fichaje del delantero español de 21 años, quien en De Kuip sustituirá a Ayase Ueda. Se espera que este último firme por un grande tras el Mundial.

Ya había acuerdo personal con el jugador; ahora falta completar los últimos trámites antes de oficializar el fichaje. No se ha revelado el monto de la transferencia.

Ferri cumple el perfil buscado: mide 1,92 m, destaca en el juego aéreo y trabaja incansablemente. La temporada pasada ganó el 64 % de sus duelos aéreos, el mejor registro de la Jupiler Pro League entre jugadores con al menos 100 disputas.

El Westerlo lo usó como referencia gracias a su físico. Su presión intensa y su movilidad encajan con lo que el club busca para la próxima temporada.

El técnico Giovanni van Bronckhorst quiere que Ferri siga creciendo como delantero en el Feyenoord. Aun así, debe mejorar en la definición: marcó once goles en 37 partidos la temporada pasada.

Llegó al Westerlo en 2025 procedente del Eintracht Fráncfort por 1,5 millones de euros y ahora Transfermarkt lo valora en seis millones.

Se formó en las categorías inferiores del Montaverner, el FC Ontinyent y la UD Alzira, antes de que el Frankfurt lo fichara en 2021. Su llegada no afectaría el futuro de Ayase Ueda, pretendido por clubes de la Premier League y la Bundesliga.