El Feyenoord lamenta la marcha de una joven promesa que fichará por un club de la élite europea

La Academia del Feyenoord se despidió el fin de semana del talentoso defensa de 16 años Damin El Fayda, quien este verano fichará por el Red Bull Leipzig.

El bien informado Feyenoord Youth Watcher se despidió de él a través de Bluesky: «Se van muchos jugadores del Feyenoord Sub-16, pero la marcha de Damin El Fayda ha conmovido a sus compañeros. Es muy querido en Varkenoord. ¡Mucha suerte en el Red Bull Leipzig!».

Entre otros, Ilai Grootfaam, que debutó recientemente, se pronunció el lunes a través de Instagram: «Estoy orgulloso de ti por atreverte a dar este paso. Hace exactamente un año me enfrenté al mismo reto y tuve que tomar decisiones difíciles».

«Tu energía, entrega y pasión en el campo ya me llamaron la atención cuando jugaba contra ti. Un capitán como tú vale su peso en oro. Agradezco haber jugado contigo este año y te deseo éxito en tu nuevo club», añadió Grootfaam, de la misma edad.

Otros canteranos también publicaron mensajes de despedida. El internacional sub-16 de Países Bajos jugó varios años en Varkenoord.

Krediet

A principios de temporada, el Feyenoord ya vio marchar a otro talento de la Sub-16: Fortunato Krediet fichó por la Juventus en enero.

Poco después de su fichaje, Krediet sufrió un duro revés: se rompió menisco y ligamento cruzado, lo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.