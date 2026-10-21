El Feyenoord impresiona y arrolla al Real Betis en la UEFA Youth League

El Feyenoord sub-19 suma nueve puntos en la UEFA Youth League. Tras vencer al FC Barcelona y al Como, este miércoles ganó 1-4 a domicilio al Real Betis. El primer equipo del Feyenoord juega el miércoles por la noche en la fase de grupos de la Champions League.

El Feyenoord tuvo un mal comienzo: Carlos de Roa García adelantó al Real Betis cerca de la media hora. El conjunto neerlandés reaccionó e Ibrahim Faik igualó el marcador. La situación empeoró para los españoles cuando Iván Corralejo fue expulsado tras un altercado.

El Feyenoord se fue al descanso por delante, ya que Faik apareció en el área durante el tiempo añadido de la primera parte y definió con calma. La tercera victoria consecutiva estaba al alcance de los visitantes de Róterdam.

El equipo juvenil del Feyenoord siguió arrollando tras el descanso y el suplente Finn Baks remató con fuerza un rechace al fondo de la portería española. Kelvin Neijenhuis elevó el marcador hasta el 1-4 tras superar a su marcador y anotar.

El Feyenoord sufrió otro contratiempo en los minutos finales: Arman Nahany recibió su segunda tarjeta amarilla y tuvo que abandonar el campo antes de tiempo. El Real Betis, también con diez jugadores, no logró aprovecharlo.

El Feyenoord administró con tranquilidad su ventaja hasta el final del partido a domicilio y suma nueve puntos tras tres encuentros. Así, comparte el liderato con el Slavia de Praga en la fase de grupos de la Youth League.

Alineación del Feyenoord sub-19: De Mol; Silva Dias, Schens, Plantinga, Slory; El Harmouz, Nahany, Faik; Schaken, Neijenhuis, Zinhagel.