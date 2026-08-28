El Feyenoord identifica a decenas de implicados tras el altercado con fuegos artificiales

Feyenoord tiene tras una intensa investigación de una semana «a varias decenas de personas identificadas que pueden ser sancionadas con la prohibición de acceso al estadio». Todo ello después de los disturbios durante el partido del domingo como visitante ante el SC Cambuur.

Anteriormente ya se supo que Feyenoord no permitirá que viajen aficionados en los dos próximos partidos fuera de casa. Los alborotadores de la semana pasada ya están ahora específicamente identificados. «En el caso de las personas en cuestión, se les retirará su tarjeta de visitante, recibirán una prohibición local de acceso al estadio y serán notificadas a la KNVB para una prohibición de acceso al estadio a nivel nacional.»

Feyenoord ofrece una explicación clara en la web del club. «Entre quienes serán apartados no solo hay personas de las que se ha constatado que realmente encendieron fuegos artificiales o bengalas. También se trata de personas de las que en las imágenes de cámara estudiadas se ve con claridad que lo hicieron posible de forma manifiesta. Esto, por ejemplo, coordinando o manteniendo en alto durante mucho tiempo una de las grandes banderas, con el objetivo de permitir que los autores llevaran a cabo sus acciones sin ser vistos.»

La dirección del club también critica el hecho de que varios aficionados llevaran de repente un pasamontañas durante la acción con fuegos artificiales. «Como es sabido, llevar en las gradas este tipo de prendas que cubren el rostro también está prohibido, entre otras cosas, sobre la base de las condiciones estándar vigentes de la KNVB.»

Por lo demás, la investigación a gran escala aún no ha concluido. La dirección de Feyenoord espera que en los próximos días se identifique a más personas.

El duelo en Leeuwarden fue interrumpido temporalmente después de doce minutos, después de que desde la grada del Feyenoord se lanzaran fuegos artificiales a gran escala. No solo se dispararon fuegos artificiales al terreno de juego, sino también hacia las gradas de alrededor.

Siete aficionados del Cambuur sufrieron quemaduras, daños auditivos y lesiones oculares. Feyenoord ya se desmarcó claramente de los hechos el domingo por la noche y habló de «acontecimientos inadmisibles». Así pues, el club ya tiene en el punto de mira a varios responsables.