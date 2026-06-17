Dévy Rigaux trabaja en la plantilla del Feyenoord para la próxima temporada. Según el periodista Mounir Boualin, el director técnico se centra en reforzar el centro del campo.

El club holandés prepara una oferta al Partizan de Belgrado por el centrocampista de 19 años Ognjen Ugresic, internacional serbio con un partido con su selección, vinculado a su actual equipo por cuatro temporadas más y valorado en al menos diez millones de euros por Transfermarkt.

Según Boualin, el jugador ya conoce el interés del conjunto de Rotterdam, aunque aún debe decidir si ve al Feyenoord como su próximo destino ideal.

Sin embargo, no es seguro que Ugresic elija al Feyenoord, pues Newcastle United, Torino y Eintracht de Fráncfort también lo siguen.

Además, trabaja en el fichaje de Charles Vanhoutte. Feyenoord y OGC Niza han acordado su traspaso, pendiente de detalles, por unos seis millones de euros.

Vanhoutte, de 27 años, llegó al Niza el curso pasado por una cifra similar procedente del Union Sint-Gillis y, tras evitar el descenso por poco, busca un nuevo reto.

Según Boualin, el club se anticipa a posibles salidas de Hwang In-beom y Jakub Moder. Hwang, quien marcó en el Mundial con Corea del Sur, habría aumentado su valor, mientras que Moder podría partir ante una oferta interesante.