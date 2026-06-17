El Feyenoord ha descubierto a una gran promesa en el extranjero que costará al menos 10 millones

Dévy Rigaux trabaja en la plantilla del Feyenoord para la próxima temporada. Según el periodista Mounir Boualin, el director técnico se centra en reforzar el centro del campo.

El club holandés considera fichar al centrocampista de 19 años Ognjen Ugresic, del Partizan de Belgrado. El internacional serbio, con un partido con la selección, tiene contrato cuatro años más y, según Transfermarkt, vale al menos diez millones de euros.

Según Boualin, el jugador ya conoce el interés de De Kuip, aunque aún debe decidir si Feyenoord es su próximo destino ideal.

Sin embargo, no es seguro que Ugresic elija al Feyenoord, pues Newcastle United, Torino y Eintracht de Fráncfort también lo siguen.

Además, trabaja en el fichaje de Charles Vanhoutte. Según Het Laatste Nieuws, Feyenoord y OGC Niza han acordado su traspaso por unos seis millones de euros, a falta de detalles.

Vanhoutte, de 27 años, llegó al Niza el curso pasado por una cifra similar procedente del Union Sint-Gillis y, tras evitar el descenso, busca un nuevo reto.

Según Boualin, el club se anticipa a posibles salidas de Hwang In-beom y Jakub Moder. Hwang, que marcó en el Mundial con Corea del Sur, ha visto subir su valor, mientras que Moder podría marcharse ante una oferta interesante.