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Sem SteijnImago
Jeroen van Poppel
Traducido por

El Feyenoord gana un partido de locura con siete goles en su visita al Telstar

Match report
Telstar vs Feyenoord
Telstar
Feyenoord
Eredivisie

El Feyenoord logró una victoria espectacular este sábado por la noche en su visita al Telstar. El equipo de Giovanni van Bronckhorst se impuso por 3-4 en un partido repleto de goles. Sem Steijn fue decisivo para los de Róterdam con dos tantos, y el triunfo les permite ampliar su ventaja sobre el PSV.

Van Bronckhorst introdujo cuatro cambios en su once inicial respecto al partido de la Champions League ganado al Como (3-2). Tsuyoshi Watanabe y Thijs Kraaijeveld formaron la pareja de centrales, mientras que Steijn y Gaoussou Diarra también fueron titulares; Jeremiah St. Juste, Javi López, Luciano Valente y Oussama Targhalline se quedaron en el banquillo. En el Telstar, el entrenador Henk Brugge decidió prescindir del capitán Jeff Hardeveld y dejarlo en el banquillo.

El Feyenoord tuvo un comienzo de ensueño en Velsen-Zuid y solo necesitó 25 segundos para abrir el marcador. Givairo Read avanzó por la banda derecha y su centro llegó al segundo palo, donde Diarra remató con contundencia: 0-1. Fue el gol más rápido de esta temporada en la Eredivisie, pero el Telstar no se resignó y generó peligro, entre otros, por medio de Martha.

A los 21 minutos, Nacho Ferri duplicó la ventaja del Feyenoord después de que Watanabe estrellara un balón en el larguero tras un saque de esquina y el delantero español empujara el rechace a la red. Ferri marcó así su sexto gol en liga e igualó al máximo goleador de la Eredivisie, Søren Tengstedt. Sin embargo, el Telstar volvió a meterse en el partido cuando Charles Vanhoutte perdió el balón y Owusu sorprendió al portero Tjark Ernst con un disparo lejano de trayectoria irregular: 1-2. El guardameta alemán se reprochará ese gol.

La respuesta del Feyenoord fue casi inmediata: dos minutos después, Steijn restableció la ventaja de dos goles. Gjivai Zechiël lanzó a Read con un excelente pase en profundidad y el lateral derecho le sirvió el balón a Steijn para que marcara el 1-3. Pero el Telstar no se dio por vencido y volvió a recortar distancias en el minuto 37, cuando Patrick Brouwer aprovechó una jugada de Owusu que no había terminado bien y mandó el balón a la red para poner el 2-3.

El partido siguió muy igualado tras el descanso. Poco después del minuto 50, el Feyenoord tuvo una gran oportunidad para volver a distanciarse. El árbitro Jeroen Manschot señaló penalti por una posible mano del defensa del Telstar Soualhia, una decisión que se mantuvo pese a una larga revisión del VAR. Steijn no se dejó intimidar y marcó desde los once metros su segundo gol de la noche en el minuto 57: 2-4.

Van Bronckhorst decidió entonces intervenir y dio entrada a Javi López y Oussama Targhalline por Kraaijeveld y Vanhoutte, mientras que el Telstar también incorporó a Jelani Seedorf por Thórisson. El equipo local siguió creyendo en sus opciones y volvió a acercarse en el minuto 69 gracias a Noach Shenkman, que marcó el 3-4 con un gran cabezazo. El Feyenoord tuvo así que temer por tercera vez que una ventaja cómoda acabara escapándosele.

Finalmente, el Feyenoord logró conservar su ventaja mínima y sumó su quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones. Los de Róterdam aprovecharon al máximo la sorprendente derrota por 2-1 que sufrió el PSV ante el ADO Den Haag horas antes, este mismo sábado, y ampliaron a cuatro puntos su ventaja sobre los de Eindhoven. El Feyenoord asestó así un duro golpe a su rival una semana antes de que ambos equipos se enfrenten el domingo 25 de octubre en Eindhoven. El Telstar, por su parte, ocupa la decimoquinta posición.

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