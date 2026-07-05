El argelino Anis Haj Moussa, estrella del Feyenoord, es el objetivo del Al-Ahli saudí para reemplazar a su compatriota Riyad Mahrez.
El sábado, el Al-Ahli confirmó la salida de Mahrez tras tres temporadas, pese a las peticiones de la afición.
Según Foot Mercato, el Al-Ahli ya presentó una oferta preliminar al Feyenoord para ficharlo.
El nuevo técnico del Feyenoord, Davy Rego, rechazó la propuesta y pidió unos 37 millones de euros.
La cifra ha enfriado el interés del club saudí, que ya busca alternativas.
Según la cadena, el Al-Ahli ha presentado una oferta al Sporting de Lisboa para fichar al portugués Francisco Trincão, quien se muestra dispuesto a incorporarse a la Liga Profesional Saudí.
Si fracasan ambas operaciones, el club saudí baraja fichar al extremo brasileño Luiz Henrique, del Zenit de San Petersburgo.