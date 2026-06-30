El Feyenoord ficha gratis a un jugador valorado en 10 millones de euros

MikaMármol, central de 24 años, llega libre del Las Palmas y firma con el Feyenoord hasta 2030.

El exjugador de la cantera del FC Barcelona era objetivo del club desde hacía tiempo y ahora se hace oficial. Este zurdo se convertirá en uno de los pilares de la nueva defensa del Feyenoord.

«Me convenció el panorama general que me presentó el Feyenoord», afirma en declaraciones a los canales oficiales del club de Róterdam. «Enseguida tuve muy buenas sensaciones con el Feyenoord y, ahora que todo es definitivo, estoy deseando vestirme con esta camiseta».

«Voy a darlo todo para triunfar aquí», afirma con determinación. «Me costará un poco acostumbrarme a jugar fuera de España por primera vez, pero, al mismo tiempo, tengo muchas ganas de hacer de Róterdam mi nuevo hogar».

«Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros, al cuerpo técnico y a la afición. Sé que será muy especial jugar mis primeros minutos en De Kuip».

Será su primera experiencia fuera de España. Nacido a pocos kilómetros al noroeste de Barcelona, se formó en La Masía desde joven.

Jugó tres temporadas en el Barcelona B como titular destacado. El 15 de mayo de 2022 debutó con el primer equipo, sustituyendo a Alejandro Balde.

Sin embargo, ante la falta de oportunidades, fichó por el Andorra para sumar minutos. De ahí pasó al Las Palmas, donde jugó dos temporadas en LaLiga y alcanzó un valor de mercado de diez millones de euros, según Transfermarkt.