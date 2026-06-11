El Feyenoord ficha en Bélgica y lleva a una gran promesa marroquí al De Kuip

Ilian Hadidi, centrocampista de 17 años, llega libre del Standard de Lieja y firma por tres temporadas con el Feyenoord.

En la web del club, el jugador afirma: «Tras diez años en la cantera del Standard de Lieja, este paso al Feyenoord es un magnífico siguiente paso en mi carrera».

«Las instalaciones son impresionantes y no puedo esperar para mostrar de lo que soy capaz», añade.

Tras formarse en RFC Seraing y llegar al Standard de Lieja en 2016, el mediocampista completó todas las categorías inferiores.

En el Standard era considerado uno de los mayores talentos de la cantera y, con la selección sub-17 de Marruecos, disputó recientemente la Copa Africana de Naciones.

Según FR12, Feyenoord logró un gran golpe con su fichaje, aunque Ajax, PSV, Borussia Dortmund, Lille, AS Mónaco, Club Brujas y Manchester City también lo seguían.